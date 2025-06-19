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В Верховный суд Польши после президентских выборов подано 30 тыс. жалоб
В Польше растет волна жалоб в Верховный суд после президентских выборов. Как сообщает портал Onet, их подано около 30 тыс.
В частности, установлены факты нарушения в работе двух избирательных комиссий. В одном случае произошла замена - голоса за Тшасковского были ошибочно признаны поданными за Навроцкого. Во втором случае было выявлено, что часть голосов за Тшасковского была помещена в закрытый и запечатанный пакет с голосами, назначенными Навроцкому, а затем ошибочно была указана в протоколе выборов как его голоса.
Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Польши, на данный момент зарегистрировано более 9 тыс. жалоб. Еще около 20 тыс. ожидают регистрации. Это рекордный результат. Для сравнения: после президентских выборов 2020 года количество жалоб не превышало 6 тыс.