В Верховный суд Польши после президентских выборов подано 30 тыс. жалоб

В частности, установлены факты нарушения в работе двух избирательных комиссий. В одном случае произошла замена - голоса за Тшасковского были ошибочно признаны поданными за Навроцкого. Во втором случае было выявлено, что часть голосов за Тшасковского была помещена в закрытый и запечатанный пакет с голосами, назначенными Навроцкому, а затем ошибочно была указана в протоколе выборов как его голоса.