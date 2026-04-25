В Вильнюсе прошла акция протеста в защиту СМИ
Автор:Редакция news.by
"Руки прочь от свободного слова!" - под таким лозунгом вышли 25 апреля в Вильнюсе участники очередной акции в защиту СМИ.
Митинг проходил на Кафедральной площади в центре литовской столицы. Присоединились десятки тысяч людей. Были заполнены даже соседние с площадью улицы.
Митингующие выступили против попыток властей реформировать Литовское радио и телевидение, в частности усилить политическое влияние на наблюдательный совет и упростить смену руководства. Граждане это трактуют как попытку посягнуть на независимость национального вещания.