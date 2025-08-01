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В Вильнюсе прошла встреча представителей оборонных ведомств Польши и Литвы
В Вильнюсе состоялась встреча представителей оборонных ведомств Польши и Литвы. Обсуждались вопросы военного сотрудничества и выработки общей стратегии в деле укрепления своих восточных рубежей.
Литва, которая испытывает постоянный дефицит средств при неуклонно растущих аппетитах, предложила польским партнерам быть щедрее, в частности, активнее инвестировать в военное производство и другие совместные оборонные проекты. Однако Варшаве также приходится искать деньги. На днях она запросила кредит в 45 миллиардов у европейского фонда SAFE.
А сегодня министр обороны Косиняк-Камыш подписывает контракт на поставку полякам и тоже, конечно, в долг, 180 южнокорейских танков. На все средств не хватает и экономить приходится на самых медийных проектах.
1 августа объявлено, что укрепления на белорусской границе не будут непрерывными. Кое-где просто выроют рвы. Что означает безусловную экономию. В любом случае денег на подарки младшим партнерам-литовцам у поляков точно нет.