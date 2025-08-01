В Вильнюсе прошла встреча представителей оборонных ведомств Польши и Литвы

В Вильнюсе состоялась встреча представителей оборонных ведомств Польши и Литвы. Обсуждались вопросы военного сотрудничества и выработки общей стратегии в деле укрепления своих восточных рубежей.

Литва, которая испытывает постоянный дефицит средств при неуклонно растущих аппетитах, предложила польским партнерам быть щедрее, в частности, активнее инвестировать в военное производство и другие совместные оборонные проекты. Однако Варшаве также приходится искать деньги. На днях она запросила кредит в 45 миллиардов у европейского фонда SAFE.

А сегодня министр обороны Косиняк-Камыш подписывает контракт на поставку полякам и тоже, конечно, в долг, 180 южнокорейских танков. На все средств не хватает и экономить приходится на самых медийных проектах.