3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
В Виннице снесли памятник Юрию Гагарину
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/657f61c1-cfe0-4183-a2ed-545a336dd87f/conversions/9bce66e8-a951-4cce-8a79-c3ddc51c2260-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/657f61c1-cfe0-4183-a2ed-545a336dd87f/conversions/9bce66e8-a951-4cce-8a79-c3ddc51c2260-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/657f61c1-cfe0-4183-a2ed-545a336dd87f/conversions/9bce66e8-a951-4cce-8a79-c3ddc51c2260-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/657f61c1-cfe0-4183-a2ed-545a336dd87f/conversions/9bce66e8-a951-4cce-8a79-c3ddc51c2260-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byРанее в Виннице свергли с постамента Максима Горького
Флаг Украины_инвато2025-02-26T14:13:30.000000Z00
Украина продолжает войну с памятниками - в Виннице уничтожили памятник Юрию Гагарину. Он был последним из здешних монументов советской эпохи.
Ранее в Виннице свергли с постамента Максима Горького. Вандалы уничтожили даже монументы, посвященные Александру Пушкину и Екатерине II в Одессе, хотя эти деятели точно не агитировали за советскую власть.