Украина продолжает войну с памятниками - в Виннице уничтожили памятник Юрию Гагарину. Он был последним из здешних монументов советской эпохи.

Ранее в Виннице свергли с постамента Максима Горького. Вандалы уничтожили даже монументы, посвященные Александру Пушкину и Екатерине II в Одессе, хотя эти деятели точно не агитировали за советскую власть.