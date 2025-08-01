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В Виннице вспыхнул массовый протест против ТЦК
Автор:Редакция news.by
Массовый протест вспыхнул в Виннице: жители взбунтовались против ТЦК. Эпицентром событий стал местный стадион, куда военкомы привезли накануне около 100 мужчин. Женщины пытались прорваться на территорию и отбить их, однако встретили жесткое сопротивление - полиция задерживала участников и применяла газовые баллончики.
Разгневанных жителей не смогли остановить ни комендантский час, ни жестокие задержания. Терпение людей на исходе - кадры принудительной мобилизации в Украине каждый день будоражат соцсети. А позиция официального Киева не дает людям надежду на скорое разрешение конфликта.