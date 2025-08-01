В Виннице вспыхнул массовый протест против ТЦК

Массовый протест вспыхнул в Виннице: жители взбунтовались против ТЦК. Эпицентром событий стал местный стадион, куда военкомы привезли накануне около 100 мужчин. Женщины пытались прорваться на территорию и отбить их, однако встретили жесткое сопротивление - полиция задерживала участников и применяла газовые баллончики.