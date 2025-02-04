В ВОЗ заморозили прием новых сотрудников на работу

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) замораживает прием новых сотрудников и серьезно сокращает расходы на командировки на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о прекращении членства его страны в организации.

Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления на 156-й сессии исполнительного совета ВОЗ.

Гебрейесус отметил при этом, что руководство ВОЗ в течение многих месяцев пыталось мобилизовать новые ресурсы и затянуть пояса для оптимизации ее работы. По его словам, заявление Соединенных Штатов обострило ситуацию, поэтому организация объявляет о комплексе мер, направленных на максимально возможную защиту работы ВОЗ и персонала, пишет БЕЛТА.