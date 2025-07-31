В Японии китов выбросило на берег после землетрясения на Камчатке

В японском городе Татеяма в префектуре Тиба море выбросило на берег пять китов. Японская общественная телекомпания NHK показала драматические кадры млекопитающих, лежащих у берега на небольшом расстоянии. Эти кадры быстро распространились в социальных сетях. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой Euronews.

По сообщениям местных СМИ, жители поливали китов водой, пытаясь сохранить им жизнь.

Эксперты, которых цитирует газета Hindustan Times, объясняют, что киты обычно не страдают от цунами в открытом море. Однако, когда волны приближаются к берегу, вода быстро отступает. Это движение может на время выбросить на сушу китов, живущих на мелководье в прибрежных водах.

Не совсем ясно, является ли выброс китов прямым следствием землетрясения, поскольку этот регион не был непосредственно затронут цунами. Некоторые источники предполагают, что это могло быть следствием предыдущего тайфуна.