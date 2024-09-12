В Японии пройдут военные учения совместно с США

Запад активно стремится прописаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Япония этому способствует.

Минобороны Японии сообщает: Страна восходящего солнца проведет крупномасштабные учения с США с участием 45 тыс. человек. В ходе маневров будут использованы военные базы сил самообороны и вооруженных сил Штатов, а также гражданские аэропорты и порты.