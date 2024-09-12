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В Японии пройдут военные учения совместно с США

Запад активно стремится прописаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Япония этому способствует.

Минобороны Японии сообщает: Страна восходящего солнца проведет крупномасштабные учения с США с участием 45 тыс. человек. В ходе маневров будут использованы военные базы сил самообороны и вооруженных сил Штатов, а также гражданские аэропорты и порты.

В учениях будет задействовано 33 тыс. сотрудников, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии и 12 тыс. военных, 10 кораблей и 120 самолетов США.

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