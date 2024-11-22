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В ЮАР из-за пожара может не хватить топлива для самолетов
В крупнейшем международном аэропорту Южной Африки, расположенном под Йоханнесбургом и носящем имя О. Р. Тамбо, возникла угроза нехватки топлива для самолетов из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе Natref, который произошел 4 января. Об этом сообщает ТАСС.
Местный новостной портал News 24 сообщает, что государственный оператор аэропортов ЮАР, компания ACSA, призвал к экстренным мерам для предотвращения нехватки топлива с 20 по 27 января, поскольку завод не сможет возобновить работу до 20 января. В настоящее время в ЮАР достаточно топлива для обеспечения нормальной работы гражданской авиации до указанной даты, однако после этого возможны перебои в поставках, особенно в аэропорт под Йоханнесбургом.
Международный аэропорт Йоханнесбурга является крупнейшим в Африке по объему перевозок, обслуживая 21,6 млн пассажиров в прошлом году и предлагая рейсы по 93 маршрутам. Завод Natref является единственным крупным нефтеперерабатывающим предприятием в стране, так как ранее компании BP и Shell закрыли свои заводы по производству топлива, включая авиационное. Причины пожара на Natref, расположенном в 80 км к югу от Йоханнесбурга, остаются неизвестными, как и размер ущерба для производства.
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