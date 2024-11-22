В ЮАР из-за пожара может не хватить топлива для самолетов

В крупнейшем международном аэропорту Южной Африки, расположенном под Йоханнесбургом и носящем имя О. Р. Тамбо, возникла угроза нехватки топлива для самолетов из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе Natref, который произошел 4 января. Об этом сообщает ТАСС.

Местный новостной портал News 24 сообщает, что государственный оператор аэропортов ЮАР, компания ACSA, призвал к экстренным мерам для предотвращения нехватки топлива с 20 по 27 января, поскольку завод не сможет возобновить работу до 20 января. В настоящее время в ЮАР достаточно топлива для обеспечения нормальной работы гражданской авиации до указанной даты, однако после этого возможны перебои в поставках, особенно в аэропорт под Йоханнесбургом.