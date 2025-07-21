В Южной Корее из-за наводнений и оползней погибли 18 человек

Проливные дожди стали причиной сильного наводнения в Южной Корее. Власти сообщают, что жертвами стихии оказались 18 человек, 9 считаются пропавшими без вести.

По данным синоптиков, за последние два дня в большинстве регионов страны выпало от 60 до 80 см осадков. Чрезвычайное положение уже отменили и ливни прекратились. Но метеорологи говорят, что вскоре Корее следует ждать нового дождевого фронта.