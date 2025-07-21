3.74 BYN
2.94 BYN
3.42 BYN
В Южной Корее из-за наводнений и оползней погибли 18 человек
Автор:Редакция news.by
Проливные дожди стали причиной сильного наводнения в Южной Корее. Власти сообщают, что жертвами стихии оказались 18 человек, 9 считаются пропавшими без вести.
Причиной гибели становились оползни, молниеносные затопления населенных пунктов, обрушение домов, подмытых потоками воды. Эвакуировать пришлось около 5 тыс. человек.
По данным синоптиков, за последние два дня в большинстве регионов страны выпало от 60 до 80 см осадков. Чрезвычайное положение уже отменили и ливни прекратились. Но метеорологи говорят, что вскоре Корее следует ждать нового дождевого фронта.