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В Южной Корее из-за наводнений погибли 4 человека, более 5 тыс. эвакуировано
Автор:Редакция news.by
Двухдневные проливные дожди привели к сильным наводнениям в Южной Корее: погибли четыре человека, более пяти тысяч - эвакуированы.
Особенно трагическими стали последствия стихии в южных регионах страны. Здесь за несколько часов выпало 420 миллиметров осадков: жилые дома в считанные минуты погрузились в воду по самую крышу.
Дожди на полуострове пока не закончились, вода будет прибывать и дальше.