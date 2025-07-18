В Южной Корее из-за наводнений погибли 4 человека, более 5 тыс. эвакуировано

Двухдневные проливные дожди привели к сильным наводнениям в Южной Корее: погибли четыре человека, более пяти тысяч - эвакуированы.

Особенно трагическими стали последствия стихии в южных регионах страны. Здесь за несколько часов выпало 420 миллиметров осадков: жилые дома в считанные минуты погрузились в воду по самую крышу.