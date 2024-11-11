В Южной Корее правоохранительные органы приостанавливают попытку ареста президента

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих Республики Корея приостанавливает исполнение ордера на арест президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство News1.

Объединенная следственная группа, в которую входят представители управления и полиции, вошла на территорию комплекса резиденции президента около 08:02 по местному времени (02:02 мск). С тех пор длилось ее противостояние со службой охраны главы государства, начальник которой запретил обыск на территории резиденции.