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В Южной Корее правоохранительные органы приостанавливают попытку ареста президента
Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих Республики Корея приостанавливает исполнение ордера на арест президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство News1.
Объединенная следственная группа, в которую входят представители управления и полиции, вошла на территорию комплекса резиденции президента около 08:02 по местному времени (02:02 мск). С тех пор длилось ее противостояние со службой охраны главы государства, начальник которой запретил обыск на территории резиденции.
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