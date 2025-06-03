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В Южной Корее проходят выборы президента

Жители Южной Кореи выбирают президента. За четыре часа явка избирателей превысила 13 %. Кроме того, в досрочном голосовании приняли участие почти 35 % избирателей.

Всего на высший пост в Республике Корея претендуют пять кандидатов. Фаворитом президентской гонки считается кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мён. По проведенным опросам, он опережал соперников более чем на 10 %. Следующий по популярности - представитель партии "Гражданская сила" Ким Мун Су, на третьей позиции находится Ли Чжун Сок, который представляет консервативную Партию новых реформ.

Срок полномочий президента в Южной Корее составляет пять лет. Повторное переизбрание не предусматривается. Голосование проходит через шесть месяцев после того, как бывший президент Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение. Это привело к самому серьезному конституционному кризису в Южной Корее за последние десятилетия.

Южная Кореявыборы