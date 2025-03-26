В Южной Корее растет количество жертв лесных пожаров

В Южной Корее лесные пожары привели к гибели по меньшей мере 18 человек.

23 тыс. жителей эвакуированы. Уже уничтожено более 17 тыс. га леса, разрушены свыше 200 объектов, включая дома и заводы. Ограничено железнодорожное и автомобильное сообщение.

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