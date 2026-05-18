В Южной Корее вводится полный запрет на употребление мяса собак в 2027 году

Южная Корея официально отказывается от многовековой традиции употребления в пищу мяса собак. Полный запрет на разведение, забой и продажу животных для этих целей вступит в силу уже в феврале 2027 года, пишет "Мир24".

Переход к полному отказу страны от сабачатины происходит поэтапно. В республике закрылись более 80 % специализированных ферм, а оставшиеся должны прекратить свою работу до конца года.

Многие корейцы давно отстаивают идею, что четвероногие - друзья и члены семьи, а не источник пищи. Тем не менее, около 10 млн жителей Республики Корея до сих пор употребляют собачатину в пищу.