Вагенкнехт планирует в сентябре устроить акцию протеста в Берлине против политики Германии по Газе

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт совместно с деятелями культуры Германии хочет 13 сентября провести масштабный митинг у Бранденбургских ворот в Берлине против проводимой германской внешней политики в отношении Украины и Ближнего Востока, сообщает БЕЛТА , ссылаясь на ТАСС и агентство DPA.

Акция пройдет под девизом "Остановите геноцид в Газе! Нет оружию в зонах боевых действий! Мир вместо гонки вооружений!". Организаторы требуют не только прекратить все поставки немецкого оружия в конфликтные зоны, но и призывают правительство Германии к искреннему и серьезному участию в мирных переговорах. Также они выступают против возврата воинской повинности и размещения американских ракет средней дальности на территории страны.