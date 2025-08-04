Варшава подписала новый крупный контракт на поставку 180 южнокорейских танков К-2

К 2030 году у Польши будет больше танков, чем у Великобритании, Германии, Франции и Италии вместе взятых.

Варшава подписала новый крупный контракт на поставку южнокорейских боевых машин. Сделка включает приобретение 180 танков K-2. Стоимость контракта - 6,7 млрд долларов. Все за счет госбюджета.

Кроме того Польша намерена возобновить собственное производство танков и значительно обойти по их количеству партнеров по НАТО.