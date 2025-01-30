Варшава потратит более 1 млрд долларов на аэростаты

Польша намерена закупить у США четыре аэростата для контроля за воздушной границей на востоке. Сумма "хотелки" - более 1 млрд долларов. В контракте есть также вопросы установки и обслуживания, сопровождения и обучения персонала.

Но таких денег воздушные шары точно не стоят. Аэростаты слишком подвержены природным факторам, и у них отсутствует защита. Впрочем, Польша явно не будет экономить. Цель Варшавы - подлизаться к хозяину Белого дома Дональду Трампу, чтобы сохранить статус "любимой собачонки" Вашингтона в Европе.