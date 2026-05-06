Варшава предлагает деньги за переброску американских войск из Германии
Глава польского МИДа сделал заявление, которое можно было бы счесть комическим, если бы оно не имело целью нарушить стратегический баланс сил в Европе.
Как известно, американцы готовятся вывести из Германии 5 тыс. своих военных: Сикорский не просто просит их перебросить в Польшу - он предлагает за это деньги. Министр заявил, что на содержание каждого американского солдата Польша готова выделить дополнительные 15 тыс. долларов: уже сейчас в стране 10 тыс. американских солдат, но Варшава готова принять любое их количество.
Примечательно, что одновременно с Сикорским сделал заявление польский министр обороны Косиняк: он пообещал, что польская армия к 2030 году станет сильнейшей в Европе. Она будет насчитывать полмиллиона штыков, вооруженных самой современной техникой.
Германия также пообещала превратить свою армию в самую сильную из числа европейских - правда, к 2039-му. Похоже, в этой сфере две страны намерены устроить настоящее соревнование. Все бы ничего, если бы их воинственность уже не стала однажды причиной Второй мировой войны.