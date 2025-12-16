Варшава строит армию на кредитах

Польша строит армию на кредитах и не имеет ни денег, ни людей для ее содержания. Об этом пишут польские СМИ.

План предполагает 300 тыс. военнослужащих и современное вооружение. Но реальность упирается в долг и упадок демографии.

Контракты подписаны на почти 170 млрд долларов, более 80 % из которых нужно выплатить в ближайшие 10 лет. К 2029 году долг Минобороны Польши достигнет 90 млрд долларов, а ежегодные выплаты составят около 15 млрд долларов. Эти суммы фактически съедают бюджет на новые закупки и ограничивают возможности армии. А там сегодня дефицит кадров.