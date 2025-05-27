"Я думаю, что самыми большими препятствиями на пути к миру является киевский режим, Великобритания и Европейский союз, могу так сказать. На самом деле, когда в Стамбуле прошли первые переговоры, после того как были определенные условия соглашения, англичане вмешались. И таким образом соглашение между Россией и Украиной было нарушено. Это реальность. Вот мы узнали, но теперь все знают во всем мире. Мы узнали вот эту реальность, потому что Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, рассказал об этом в интервью в Англии, которое он дал телевидению именно после окончания своего срока. Поэтому англичане снова против мира, сегодня тоже. Они ведут большую кампанию против России. А еще с другой стороны, я считаю, что самым большим препятствием, возможно, являются производители оборонной промышленности. Они зарабатывали много денег за последние несколько лет, именно я говорю про западные. Не только они, никто не хочет, чтобы их доходы уменьшались. Поэтому они тоже большое препятствие к миру", - рассказал Васфи Сель, политолог, журналист (Турция).