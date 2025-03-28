Вашингтон готов к заключению справедливых торговых сделок с Китаем и ЕС

Вашингтонская администрация готова к заключению справедливых торговых сделок и с Китаем, и с другими сторонами, включая государства ЕС. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Со всеми можно заключить сделку, - заверил президент США, отвечая на вопрос о том, считают ли США возможными взаимовыгодные договоренности со странами ЕС в сфере торговли. - С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки".

Со всеми будут справедливые сделки. Для США они были несправедливыми. Из нас высасывали все. Так поступать нельзя Дональд Трамп

"Не случайно у нас государственный долг в размере 36 трлн долларов", - подчеркнул он.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В отношении Китая американские пошлины были установлены на уровне 34 %. В ответ на это власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34 % на всю продукцию, импортируемую из США.