Вашингтон готов возобновить диалог с Москвой по ДСНВ

Вашингтон готов возобновить диалог с Москвой по контролю над вооружениями. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности возобновить переговоры, Джон Кирби заявил, что новый Договор о стратегических наступательных вооружениях является важным для обеих стран. Представитель Белого дома подчеркнул, что ДСНВ сделал мир безопаснее, поэтому США хотели бы остаться в нем.

Новым ДСНВ принято на английском языке называть российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году. Он истекает в 2026 году.

Джона Кирби также попросили прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который заявил, что позиция России по поводу ядерных испытаний не менялась. Москва не будет их проводить, если от таких шагов воздержится Вашингтон.