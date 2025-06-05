Возвращаясь ко вчерашнему разговору президентов США и России, Белый дом, похоже, начинает осознавать всю сущность террористического режима в Киеве.

Накануне Трамп заявил, что получился хороший диалог, но не тот, который приведет к немедленному миру. Он также добавил, что Владимир Путин констатировал, что России придется ответить Киеву на недавнюю атаку по аэродромам.

При этом американский лидер не написал ни слова, в котором бы осудил эти планы. Подтвердил намерения Москвы сегодня и пресс-секретарь российского лидера. По словам Дмитрия Пескова, возможный ответ России будет дан тогда, когда посчитают целесообразным российские военные.

Несмотря на то что подробности разговора Путина и Трампа не приводятся, американский лидер явно все больше разочаровывается в действиях Киева. Как сообщает New York Times, Трамп питает особую неприязнь к Зеленскому. Отмечается, что президент США неоднократно называл главу киевского режима "плохим парнем", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны.