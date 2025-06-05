3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Вашингтон меняет отношение к украинскому конфликту
Возвращаясь ко вчерашнему разговору президентов США и России, Белый дом, похоже, начинает осознавать всю сущность террористического режима в Киеве.
Накануне Трамп заявил, что получился хороший диалог, но не тот, который приведет к немедленному миру. Он также добавил, что Владимир Путин констатировал, что России придется ответить Киеву на недавнюю атаку по аэродромам.
При этом американский лидер не написал ни слова, в котором бы осудил эти планы. Подтвердил намерения Москвы сегодня и пресс-секретарь российского лидера. По словам Дмитрия Пескова, возможный ответ России будет дан тогда, когда посчитают целесообразным российские военные.
Несмотря на то что подробности разговора Путина и Трампа не приводятся, американский лидер явно все больше разочаровывается в действиях Киева. Как сообщает New York Times, Трамп питает особую неприязнь к Зеленскому. Отмечается, что президент США неоднократно называл главу киевского режима "плохим парнем", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны.
На этом фоне логичным выглядят и очередные действия Пентагона. Ранее глава Минобороны Пит отказался посетить заседание контактной группой для координации военной помощи Украине. Затем распорядился перенаправить американским военным на Ближнем Востоке взрыватели антидроновых ракет, которые предназначались для ВСУ.