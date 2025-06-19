Вашингтон может нанести удары по Тегерану - Трамп утвердил план атаки

Вместо диалога обмен ударами. Армия Израиля вечером 18 июня начала новую волну ударов по Ирану. Ее целью являются ракетные объекты на западе страны. В Тегеране сообщают о взрывах и работе ПВО.

В свою очередь, армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль. Впервые в боевых условиях Тегеран запустил двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету "Саджил" с необычной траекторией полета. Обе стороны включили режим полной информационной блокады.

Вступить в прямой конфликт с Тегераном готовится Вашингтон, сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников. По их данным, США могут нанести первые удары уже на этих выходных. Трамп утвердил план атаки, но пока не отдал приказ о его реализации. По данным ABC, рассматриваются потенциальные удары по иранскому подземному заводу в Фордо.