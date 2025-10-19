Вашингтон планирует провести больше предварительных совещаний с Россией

Подготовительный марафон перед саммитом Путина и Трампа в Будапеште набирает обороты. Вашингтон планирует провести больше предварительных совещаний с российской стороной, чем перед саммитом на Аляске в августе, сообщает Wall Street Journal.

Цель - создать устойчивую основу для возможного соглашения, которое может повлиять на ход конфликта на Украине. США рассчитывают на прорыв в переговорах. Дипломатические встречи на низком уровне будет курировать госсекретарь Марко Рубио.

По данным издания, США стремятся к более глубокой проработке деталей, чтобы избежать срывов и недопонимания на высшем уровне.