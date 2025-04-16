Вашингтон пригрозил повысить пошлины для китайских экспортеров до 245 %

США угрожают китайским экспортерам повышением пошлин до 245 %. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикацию с сайта Белого дома.

"В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245 %", - говорится в публикации.

В администрации Дональда Трампа уточнили, что своими действиями американский президент хотел уравнять условия игры и обеспечить национальную безопасность США.

Глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками - их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.

В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 %. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы - 34 % на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 %, а китайская - 125 %.

Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.