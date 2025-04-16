3.66 BYN
3.08 BYN
3.49 BYN
Вашингтон пригрозил повысить пошлины для китайских экспортеров до 245 %
США угрожают китайским экспортерам повышением пошлин до 245 %. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикацию с сайта Белого дома.
"В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245 %", - говорится в публикации.
В администрации Дональда Трампа уточнили, что своими действиями американский президент хотел уравнять условия игры и обеспечить национальную безопасность США.
Глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств 2 апреля. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками - их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 %. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы - 34 % на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 %, а китайская - 125 %.
Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости назвал повышение американских пошлин на товары из Китая безосновательным. По его мнению, эти меры наносят урон глобальным рынкам и вредят репутации самого руководства в Вашингтоне. Ван И также предупредил о решительном ответе, если Штаты не прекратят экономическое давление на страну.
В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53 % американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90 % негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70 % жителей Штатов раскритиковали стоимость бензина и энергии, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70 % американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб местным производителям.