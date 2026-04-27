Вашингтон резко наращивает переброску войск на Ближний Восток на фоне срыва переговоров с Тегераном

США резко увеличили интенсивность переброски войск и грузов на военные базы в ОАЭ и Катаре, сообщают СМИ. Передислокация протекает на фоне срыва американо-иранских переговоров, истечения перемирия и нарастающей угрозы возобновления боевых действий.



Численность военных США на Ближнем Востоке уже превышает 50 тыс. человек. Усиление, по мнению экспертов, говорит о том, что Белый дом не рассчитывает на дипломатический прорыв в ближайшие дни. Трамп заявил, что американские переговорщики больше не полетят на Ближний Восток. Если Тегеран захочет провести встречи, то есть 2 пути: визит в США или телефонный разговор.