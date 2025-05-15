Ватикан готов посредничать в урегулировании военных конфликтов

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Ватикан готов выступать посредником в урегулировании военных конфликтов. Об этом заявил Папа Римский Лев XIV перед представителями Восточных церквей, сообщает rbc.ru, ссылаясь на Sky news.

"Я приложу все усилия, чтобы этот мир распространился. Святой Престол существует для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза", - сказал понтифик.

Он призвал лидеров стран встретиться и вести диалог. "От Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тиграя и Кавказа - сколько насилия", - сказал Лев.

Лев XIV возглавил Римско-католическую церковь и Ватикан 8 мая.

В воскресенье, 11 мая, он призвал лидеров государств остановить вооруженные конфликты, в частности вести переговоры ради мира в Украине.