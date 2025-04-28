Ватикан готовится к выборам Папы Римского

Конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая. Во время процедуры избрания кардиналы будут полностью изолированы от внешнего мира.

Тайное голосование проходит в Сикстинской капелле Апостольского дворца и может длиться несколько дней. 4 раунда голосования будут проходить ежедневно, пока один из кандидатов не получит 2/3 голосов.