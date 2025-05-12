Вайткус: Наше правительство ведет нас путем уничтожения и литовцев, и государственности

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Экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус на встрече с председателем Белорусской партии "Белая Русь" Олегом Романовым заявил, что руководство Литвы ведет страну по пути уничтожения народа и государственности. Об этом сообщает БЕЛТА.

Эдуардас Вайткус напомнил, что баллотировался на пост президента Литвы на выборах 2024 года. Политик пояснил, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на этот пост.

"Мое терпение, скажем мягко, лопнуло. И я сказал, что в Литве нет ни одной политической силы, которая видела бы жизнь страны в рамках литовской Конституции. Ее ломают, делают с ней что хотят. И поэтому я называл литовскую власть предателями", - сказал Эдуардас Вайткус.

По мнению политика, в Литве должна появиться такая политическая сила, которая в корне бы отличалась от сил, руководящих Литвой в течение трех десятков лет.

"Они меняют только пиджаки и галстуки, а сами не меняются. Они - последователи той системы, которая направлена на противостояние и поиск конфликта. Основная разница между мной и другими семью кандидатами заключалась в том, что я говорил - не нужно войны с Россией", - отметил он.

Кроме того, добавил экс-кандидат в президенты Литвы, он выражал мнение, что Литва должна быть самостоятельным государством.

"Литва должна быть нейтральным государством, а литовцы должны быть хозяевами своей страны. Эту мысль поддержали больше 100 тыс. литовских граждан. Но сразу после голосования литовские власти сказали, что мы проблемные люди, с нами нужно что-то делать, нужно менять закон", - констатировал Эдуардас Вайткус.

Политик уверен, что здравый смысл все-таки может победить.