Великобритания и ЕС требуют от мессенджеров свободный доступ к информации для полиции

Европа объявила войну последним островкам свободы в интернете - сразу три страны Старого Света готовы требовать от соцсетей и мессенджеров обеспечения свободного доступа к данным пользователей.

Соответствующие законы подготовили Швеция и Франция, а Великобритания такой даже приняла. Эти юридические акты предполагают, что интернет-компании должны дать в своем программном обеспечении так называемый бэк-дор - доступ с черного хода. Иначе говоря, полный контроль данных со стороны властей.