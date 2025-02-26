3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
Великобритания и ЕС требуют от мессенджеров свободный доступ к информации для полиции
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4.22025-02-26T14:13:33.000000Z00
Европа объявила войну последним островкам свободы в интернете - сразу три страны Старого Света готовы требовать от соцсетей и мессенджеров обеспечения свободного доступа к данным пользователей.
Соответствующие законы подготовили Швеция и Франция, а Великобритания такой даже приняла. Эти юридические акты предполагают, что интернет-компании должны дать в своем программном обеспечении так называемый бэк-дор - доступ с черного хода. Иначе говоря, полный контроль данных со стороны властей.