Великобритания может получить доступ к оборонному фонду ЕС

Великобритания и Евросоюз приступают к длительным и сложным переговорам с целью получения Лондоном доступа к оборонному фонду ЕС объемом в 150 млрд евро. Об этом сообщила газета "Политико".

Ранее стороны заключили двустороннее соглашение об углублении партнерства в рамках масштабной перезагрузки отношений. В документе заявлено, что Великобритания и ЕС разделяют ответственность за безопасность Европы. Там содержится также обещание более тесного сотрудничества в поддержке Украины, а также совместные предложения по различным вопросам - от строительства кораблей до космических ракет.