Великобритания объявляет чрезвычайную ситуацию в области миграционной политики. Правительство страны отмечает, что бесконтрольный поток беженцев ставит под угрозу само существование системы соцобеспечения страны - у Соединенного Королевства просто нет денег, чтобы обеспечить свои обязательства по отношению ко всем искателям выплат.

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

"Все сферы иммиграционной системы будут ужесточены, чтобы расширить наши возможности контроля. Требования к уровню квалификации просителей будут повышены - у них должен быть диплом. Требования к знанию английского языка будут повышены для всех иммигрантов, включая иждивенцев. Время, необходимое, чтобы получить вид на жительство, увеличивается с 5 до 10 лет".

Число тех, кто нелегально проник в Соединенное Королевство, ошеломительное. В 2023 беженцев было около 1 млн. Данные за 2024 год еще не опубликованы, но нелегалов въехало явно не меньше.

Каждый пятый житель Великобритании сегодня является иммигрантом в первом-втором поколениях. Исламизировались десятки городов страны. Проблема заключена не в количестве, а в нежелании приезжих интегрироваться в британское общество.