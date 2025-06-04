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Великобритания планирует поставить Украине 100 тыс. беспилотников к апрелю 2026 года
Великобритания пообещала Украине в 10 раз нарастить поставки беспилотников и передать 100 тыс. штук к апрелю 2026 года. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
В ведомстве отметили, что в 2024 году Лондон поставил Украине 10 тыс. БПЛА. К весне 2026 года их планируется поставить 100 тыс. штук. Эти поставки общей стоимостью около 473 млн долларов являются частью более широкой инициативы военной помощи Киеву на сумму свыше 6 млрд долларов.
Заявление Минобороны Великобритании приурочено ко встрече контактной группы по военным поставкам Украине в формате "Рамштайн". Ее проведение запланировано на 4 июня в Брюсселе под руководством Великобритании и Германии. Как стало известно ранее, глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу в формате "Рамштайн" впервые за три года ее существования и даже не будет присутствовать по видеосвязи.