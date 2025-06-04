Великобритания планирует поставить Украине 100 тыс. беспилотников к апрелю 2026 года

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Великобритания пообещала Украине в 10 раз нарастить поставки беспилотников и передать 100 тыс. штук к апрелю 2026 года. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве отметили, что в 2024 году Лондон поставил Украине 10 тыс. БПЛА. К весне 2026 года их планируется поставить 100 тыс. штук. Эти поставки общей стоимостью около 473 млн долларов являются частью более широкой инициативы военной помощи Киеву на сумму свыше 6 млрд долларов.