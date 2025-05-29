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Великобритания планирует разместить своих военных в Арктике

Великобритания нацелилась на Арктику - Лондон намеревается разместить там своих военных. Об этом рассказал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Как пишет "Дэйли телеграф", Лэмми назвал Арктику зоной пристального внимания с точки зрения геополитической конкуренции, а также ключевым флангом обороны НАТО.

По данным издания, британские войска с высокой долей вероятности будут направлены на базу в Норвегии, с которой Лондон активизировал военное сотрудничество. В начале мая на Полярном круге прошли маневры военно-морских сил двух государств.

АрктикавоенныеВеликобритания