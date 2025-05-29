Великобритания планирует разместить своих военных в Арктике

Великобритания нацелилась на Арктику - Лондон намеревается разместить там своих военных. Об этом рассказал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Как пишет "Дэйли телеграф", Лэмми назвал Арктику зоной пристального внимания с точки зрения геополитической конкуренции, а также ключевым флангом обороны НАТО.