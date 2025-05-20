Великобритания поставила на паузу переговоры с Израилем о заключении соглашения о свободной торговле

Великобритания приостановила переговоры с Израилем по поводу заключения соглашения о свободной торговле. Такое решение было принято после начала новой операции Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин британского парламента, пишет ТАСС .

"Я объявляю о том, что мы приостановили переговоры с нынешним израильским правительством о новом соглашении о свободной торговле, - сказал британский министр, добавив, что Лондон пошел на такой шаг из-за действий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который блокирует поставки гуманитарной помощи в анклав и расширяет боевые действия в Газе".