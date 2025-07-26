Лондонские газеты сообщают: Великобритания возглавила неожиданный рейтинг. Оказывается, две пятых всех телефонов, похищаемых в Европе, крадут именно на Британских островах.



За последние 4 года количество такого рода хищений в Королевстве выросло на 425 %. В 2024 году только в Лондоне было украдено более 70 тыс. телефонов. В Англии теперь это что-то вроде игры: вот, например, лондонский блогер пытается поставить рекорд - он за 45 секунд похищает целых 6 телефонов.