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Великобритания ввела электронное разрешение на въезд для граждан ЕС
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Великобритания ввела электронное разрешение для граждан ЕС. Документ стоимостью 19 евро позволяет многократно пересекать границу на протяжении двух лет, при этом общий срок пребывания в стране до 6 месяцев.
Новация не касается граждан Ирландии, жителей британских заморских территорий, а также обладателей вида на жительство.
Как сообщает Reuters, Лондон называет принятую меру шагом для укрепления миграционной безопасности в стране.
Британия, напомним, вышла из состава ЕС в марте 2017 года. Между королевством и странами блока до сих пор действует безвизовый режим. Однако теперь для въезда необходимо электронное разрешение.