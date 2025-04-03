Великобритания ввела электронное разрешение на въезд для граждан ЕС

Великобритания ввела электронное разрешение для граждан ЕС. Документ стоимостью 19 евро позволяет многократно пересекать границу на протяжении двух лет, при этом общий срок пребывания в стране до 6 месяцев.

Новация не касается граждан Ирландии, жителей британских заморских территорий, а также обладателей вида на жительство.

Как сообщает Reuters, Лондон называет принятую меру шагом для укрепления миграционной безопасности в стране.