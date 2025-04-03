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Великобритания ввела электронное разрешение на въезд для граждан ЕС

Великобритания ввела электронное разрешение для граждан ЕС. Документ стоимостью 19 евро позволяет многократно пересекать границу на протяжении двух лет, при этом общий срок пребывания в стране до 6 месяцев.

Новация не касается граждан Ирландии, жителей британских заморских территорий, а также обладателей вида на жительство.

Как сообщает Reuters, Лондон называет принятую меру шагом для укрепления миграционной безопасности в стране.

Британия, напомним, вышла из состава ЕС в марте 2017 года. Между королевством и странами блока до сих пор действует безвизовый режим. Однако теперь для въезда необходимо электронное разрешение.

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