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Венесуэла не отказывается от планов вступить в БРИКС
Венесуэла не отказывается от планов по вступлению в БРИКС и будет стремиться стать полноправным членом объединения. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто, сообщает ТАСС.
Отмечается, что на соответствующий вопрос Пинто ответил утвердительно, а также добавил, что Венесуэла "готова работать со всеми странами БРИКС".
Ранее сообщалось, что в Москву 7 мая прибыл лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Сообщается, что это восьмой его визит в Россию. По итогам переговоров главы Боливарианской Республики с российским президентом Владимиром Путиным состоялось подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.