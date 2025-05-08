Венесуэла не отказывается от планов вступить в БРИКС

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Венесуэла не отказывается от планов по вступлению в БРИКС и будет стремиться стать полноправным членом объединения. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на соответствующий вопрос Пинто ответил утвердительно, а также добавил, что Венесуэла "готова работать со всеми странами БРИКС".