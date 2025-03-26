Венеция может уйти под воду? Ученые сделали прогноз

Венецию может окончательно затопить к 2150 году. Такой исход предусматривает один из сценариев, смоделированных в рамках международного проекта Национального института геофизики и вулканологии в Италии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Согласно выводам исследователей, системы шлюзов MOSE будет недостаточно для защиты города. Моделирование наводнений производилось для 2050, 2100 и 2150 годов. Наихудший сценарий пришелся на середину ХХII века, когда затоплению может подвергнуться территория площадью от 139 до 226 кв.км. "Без дополнительных мер по защите это приведет к наводнению и значительному урону как местному населению, так и культурному наследию Венеции", - предупреждают ученые. Они поясняют, что усугубляемый изменениями климата эффект "высокой воды" ведет к постоянному снижению уровня суши и поглощению ее морем. Сейчас темпы этого процесса достигают 7 мм в год.