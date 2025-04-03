Венгрия на фоне визита Нетаньяху объявила о выходе из МУС

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Правительство Венгрии приняло решении о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет РИА Новости.

"Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг", - приводит слова Гуйяша агентство MTI.

Это произошло на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого МУС в ноябре 2024 года выдал ордер.

Поводом для разбирательства стало обвинение в адрес главы израильского правительства в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Помимо него, суд желает задержать и экс-министра обороны Йоава Галанта.