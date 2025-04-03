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Венгрия на фоне визита Нетаньяху объявила о выходе из МУС
Правительство Венгрии приняло решении о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет РИА Новости.
"Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг", - приводит слова Гуйяша агентство MTI.
Это произошло на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого МУС в ноябре 2024 года выдал ордер.
Поводом для разбирательства стало обвинение в адрес главы израильского правительства в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Помимо него, суд желает задержать и экс-министра обороны Йоава Галанта.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.