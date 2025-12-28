Венгрия против миграционного пакта ЕС

Венгрия не будет выполнять миграционный пакт ЕС, который вступает в силу в 2026 году. Министр иностранных дел Сийярто заявил, страна не примет ни одного нелегального мигранта, несмотря на штраф в размере одного миллиона евро в день.

Глава МИД подчеркнул, Венгрия не хочет повторения трагедий, подобных теракту в Магдебурге в прошлом году. Напомним, тогда выходец из Саудовской Аравии на автомобиле въехал в толпу, погибли 6 человек. Сийярто считает, что политика открытых дверей в других странах ЕС привела к росту угроз.