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Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС
Будапешт не хочет, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков отправлялись в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Министр подчеркнул, в нынешних условиях страна определенно не поддерживает вступление Киева в ЕС.
"Украина определенно не сделает Европейский союз сильнее, а наоборот страна, находящаяся в состоянии войны, сама принесет войну в ЕС, чего мы не хотим. Текущее состояние Украины ослабило бы Европейский союз довольно сильно. Также вы видите, что предложение Европейской комиссии на следующие 7 лет включает более 300 млрд евро поддержки Украине, что несправедливо и неприемлемо для нас", - сказал Петер Сийярто.
Напомним, ранее Петер Сийярто заявил, что угрозы Зеленского не заставят Венгрию поддержать прием Украины в объединение. МИД Венгрии напомнил, что украинские власти лишили основополагающих прав венгерское меньшинство в Закарпатской области.