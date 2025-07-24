Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС

Будапешт не хочет, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков отправлялись в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Министр подчеркнул, в нынешних условиях страна определенно не поддерживает вступление Киева в ЕС.

"Украина определенно не сделает Европейский союз сильнее, а наоборот страна, находящаяся в состоянии войны, сама принесет войну в ЕС, чего мы не хотим. Текущее состояние Украины ослабило бы Европейский союз довольно сильно. Также вы видите, что предложение Европейской комиссии на следующие 7 лет включает более 300 млрд евро поддержки Украине, что несправедливо и неприемлемо для нас", - сказал Петер Сийярто.