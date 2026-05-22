Венгрия запретила импорт украинской сельхозпродукции

Меры по защите своего рынка от импортной продукции сделала Венгрия. Премьер-министр страны Мадьяр сообщил о введении запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Запрет был введен еще кабинетом Орбана, однако прекратил действие 14 мая вместе с пакетом чрезвычайных мер.

Новое правительство не успело вовремя продлить ограничения при пересмотре почти тысячи нормативных актов, поэтому запрет был отменен из-за "законодательной ошибки". Но в Будапеште приняли "срочные меры" для его восстановления, чтобы защитить местных фермеров.



Это вызвало разочарование в Брюсселе. Депутат Европарламента по торговым отношениям между ЕС и Украиной заявила, что "глубоко сожалеет" о решении Венгрии сохранить запрет.