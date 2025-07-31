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Верховная рада Украины проголосовала за возвращение полномочий НАБУ
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за возвращение полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Ранее инициированный и подписанный Зеленским закон, ограничивающий независимость этих структур, вызвал волну протестов по всей Украине, а также критику со стороны Запада. В ЕС даже пригрозили лишить Киев поддержки. Зеленский под давлением вроде бы пошел на попятную и внес в парламент новый закон, однако при внимательном рассмотрении и в этом документе обнаруживаются закладки, которые делают президентский контроль над антикоррупционными структурами практически полным.
31 июля заседание сопровождалось традиционной дракой нардепов, причем потасовка двух парламентариев попала в прямой эфир, трансляцию которого вел канал Верховной рады. Кто именно спровоцировал потасовку, непонятно. Видно, что разнимали нардепов коллеги, а после этого заседание продолжилось в обычном режиме.