Верховная рада Украины проголосовала за возвращение полномочий НАБУ

Ранее инициированный и подписанный Зеленским закон, ограничивающий независимость этих структур, вызвал волну протестов по всей Украине, а также критику со стороны Запада. В ЕС даже пригрозили лишить Киев поддержки. Зеленский под давлением вроде бы пошел на попятную и внес в парламент новый закон, однако при внимательном рассмотрении и в этом документе обнаруживаются закладки, которые делают президентский контроль над антикоррупционными структурами практически полным.