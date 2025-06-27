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Верующие в Армении не позволили задержать архиепископа Микаеля Аджапахяна
Автор:Редакция news.by
Верующие в Армении не позволили задержать архиепископа Микаеля Аджапахянаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0a71d24-1a61-4d5c-adbe-0f6969409b4e/conversions/5dc4e98a-ca78-463f-a1d4-8f6348caacb1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0a71d24-1a61-4d5c-adbe-0f6969409b4e/conversions/5dc4e98a-ca78-463f-a1d4-8f6348caacb1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0a71d24-1a61-4d5c-adbe-0f6969409b4e/conversions/5dc4e98a-ca78-463f-a1d4-8f6348caacb1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0a71d24-1a61-4d5c-adbe-0f6969409b4e/conversions/5dc4e98a-ca78-463f-a1d4-8f6348caacb1-xl-___webp_1920.webp 1920w
Верующие Армянской апостольской церкви (ААЦ) не позволили армянским силовикам задержать и увезти главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаеля Аджапахяна. Ему инкриминируется призыв к захвату власти в стране. Об этом свидетельствуют кадры трансляций с места событий, пишет ТАСС.
Архиепископ вышел к правоохранителям в сопровождении адвоката Ара Зограбяна и Католикоса всех армян Гарегина Второго, однако, верующие не позволили его увезти. Произошла потасовка между силовиками и верующими. Аджапахян вновь вернулся на территорию Святого Эчмиадзина. Сейчас в Первопрестольном Эчмиадзине звонят колокола.