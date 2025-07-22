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Вестминстерский дворец на грани катастрофы: реставрация откладывается, крысы процветают
Вестминстерский дворец - культовое здание британского парламента - находится в плачевном состоянии, предупреждает обозреватель Bloomberg Роза Принс. По ее словам, из-за десятилетнего бездействия депутатов, неспособных согласовать план реставрации, дворец буквально разрушается, а затраты на ремонт стремительно растут.
Согласно оценкам 2022 года, реставрация может обойтись в 7,1-13,3 млрд фунтов стерлингов (9,4-17,5 млрд долларов) и занять 19-28 лет.
Однако с учетом инфляции и продолжающейся деградации здания эти цифры, вероятно, уже устарели.
Ежегодно на устранение аварийных ситуаций с коммуникациями уходит около 2 млн фунтов стерлингов, и ситуация только ухудшается. Принс отмечает, что дворец "кишит крысами", а его структура становится все более опасной, делая дальнейшее промедление с ремонтом рискованным.
Проблема осложняется общественным недовольством: в условиях планируемого повышения налогов и сокращения социальных расходов британцы могут счесть такие траты на дворец неуместными. Кроме того, остается открытым вопрос, где будут заседать парламентарии во время ремонта. Среди вариантов - временное переселение в соседние здания или точечные работы без прерывания сессий, что усложнит процесс.
Несколько фактов о Вестминстерском дворце:
- Знаменитый Биг-Бен - это не название башни, а прозвище огромного колокола внутри Часовой башни (ныне башня Елизаветы). Колокол весит 13,7 т, и его звон слышен на расстоянии до 8 км.
- Дворец имеет сеть подземных туннелей и секретных проходов, некоторые из которых использовались еще в Средневековье. Они до сих пор вызывают интерес у исследователей.
- Современный дворец был построен после разрушительного пожара 16 октября 1834 года, уничтожившего большую часть оригинального здания. Сохранилась лишь Вестминстер-холл, построенная в 1097 году, - одна из старейших частей комплекса.
- Крысы - давняя проблема Вестминстерского дворца. Еще в XIX веке в парламенте держали кошек для борьбы с крысами, а сегодня нашествие грызунов угрожает проводке и архивам.
Вопрос о реставрации остается без ответа. И пока депутаты спорят, Вестминстерский дворец продолжает ветшать, угрожая не только историческому наследию, но и безопасности тех, кто в нем работает.