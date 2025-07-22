Вестминстерский дворец на грани катастрофы: реставрация откладывается, крысы процветают

Вестминстерский дворец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/856442da-8e75-41ee-819b-1d8cf997d9dd/conversions/09bb4cb7-c30d-413f-81d8-ab5a8ed30701-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/856442da-8e75-41ee-819b-1d8cf997d9dd/conversions/09bb4cb7-c30d-413f-81d8-ab5a8ed30701-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/856442da-8e75-41ee-819b-1d8cf997d9dd/conversions/09bb4cb7-c30d-413f-81d8-ab5a8ed30701-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/856442da-8e75-41ee-819b-1d8cf997d9dd/conversions/09bb4cb7-c30d-413f-81d8-ab5a8ed30701-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вестминстерский дворец - культовое здание британского парламента - находится в плачевном состоянии, предупреждает обозреватель Bloomberg Роза Принс. По ее словам, из-за десятилетнего бездействия депутатов, неспособных согласовать план реставрации, дворец буквально разрушается, а затраты на ремонт стремительно растут.

Согласно оценкам 2022 года, реставрация может обойтись в 7,1-13,3 млрд фунтов стерлингов (9,4-17,5 млрд долларов) и занять 19-28 лет.

Однако с учетом инфляции и продолжающейся деградации здания эти цифры, вероятно, уже устарели.

Ежегодно на устранение аварийных ситуаций с коммуникациями уходит около 2 млн фунтов стерлингов, и ситуация только ухудшается. Принс отмечает, что дворец "кишит крысами", а его структура становится все более опасной, делая дальнейшее промедление с ремонтом рискованным.

Проблема осложняется общественным недовольством: в условиях планируемого повышения налогов и сокращения социальных расходов британцы могут счесть такие траты на дворец неуместными. Кроме того, остается открытым вопрос, где будут заседать парламентарии во время ремонта. Среди вариантов - временное переселение в соседние здания или точечные работы без прерывания сессий, что усложнит процесс.

Несколько фактов о Вестминстерском дворце:

Знаменитый Биг-Бен - это не название башни, а прозвище огромного колокола внутри Часовой башни (ныне башня Елизаветы). Колокол весит 13,7 т, и его звон слышен на расстоянии до 8 км.

Дворец имеет сеть подземных туннелей и секретных проходов, некоторые из которых использовались еще в Средневековье. Они до сих пор вызывают интерес у исследователей.

Современный дворец был построен после разрушительного пожара 16 октября 1834 года, уничтожившего большую часть оригинального здания. Сохранилась лишь Вестминстер-холл, построенная в 1097 году, - одна из старейших частей комплекса.

Крысы - давняя проблема Вестминстерского дворца. Еще в XIX веке в парламенте держали кошек для борьбы с крысами, а сегодня нашествие грызунов угрожает проводке и архивам.