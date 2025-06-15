Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве страны - партнера объединения. Это подтвердила директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Фам Тху Ханг, комментируя сообщения иностранных СМИ о том, что председательствующая сейчас в БРИКС Бразилия объявила о наделении Вьетнама статусом страны - партнера группы, сообщает ТАСС.

"Вьетнам стал страной - партнером БРИКС, желая внести активный вклад в усиление голоса и роли развивающихся стран, продвигая международную солидарность и инклюзивный многосторонний подход, основанный на уважении международного права", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в духе активной, всеобъемлющей и эффективной международной интеграции Вьетнам вносит практический вклад в работу многосторонних механизмов, организаций и форумов, тем самым способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

"То, что Вьетнам стал страной - партнером БРИКС, подтверждает последовательную внешнюю политику страны, направленную на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию внешних отношений, чтобы быть другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества", - добавила она.

14 июня пресс-служба МИД Бразилии объявила об официальном присоединении Вьетнама к БРИКС в качестве страны-партнера. Вьетнам стал десятым партнером объединения, страна "разделяет с членами БРИКС приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку".

"С населением почти 100 млн человек и динамичной экономикой, которая прочно интегрирована в глобальные цепочки стоимости <...>, Вьетнам является важным игроком в Азии", - отмечается в заявлении МИД южноамериканской республики.