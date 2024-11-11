ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Веймарский треугольник" решил отменить безвиз для грузинских дипломатов

Польша наряду с Францией и Германией вводит запрет на безвизовый въезд владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.

Министры иностранных дел "Веймарского треугольника" планируют рассмотреть и другие меры против грузинских властей как на уровне ЕС, так и внутри этих стран.

Санкционное давление на Тбилиси связано с неугодной Брюсселю победой партии "Грузинская мечта".

Ранее Еврокомиссия предложила официально приостановить безвизовый режим для госслужащих Грузии. Инициатива будет рассмотрена после рождественских каникул на плановом заседании Совета ЕС. Для принятия предложения министры иностранных дел стран Евросоюза должны проголосовать единогласно.

ГерманияГрузияПольшаФранция

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все