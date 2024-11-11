"Веймарский треугольник" решил отменить безвиз для грузинских дипломатов

Польша наряду с Францией и Германией вводит запрет на безвизовый въезд владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.

Министры иностранных дел "Веймарского треугольника" планируют рассмотреть и другие меры против грузинских властей как на уровне ЕС, так и внутри этих стран.

Санкционное давление на Тбилиси связано с неугодной Брюсселю победой партии "Грузинская мечта".